Под Новосибирском 5 тысяч жителей села Сокур остались без воды до осени. Фото: предоставлено Ростиславом Антоновым.

Жители села Сокур, 5 тысяч человек, остались практически без воды. Известно, на днях в поселке случилась авария на водонапорной башне. После чего начались регулярные сбои водоснабжения. Об этом КП-Новосибирск рассказал депутат Ростислав Антонов.

— Первые проблемы, по словам местных, в селе начались еще в новогодние праздники — прорвало трубы. После того их постоянно чинят, отключая воду на два-три дня. А больше недели назад произошла авария на водонапорной башне — после этого людей вообще оставили без воды — у них из кранов течет тоненькая струя с осадком. Такая вода к употреблению не годится — сельчане вынуждены закупаться питьевой водой в магазинах. При этом плату за воду, по словам сибиряков, с них берут в полном объеме, так как счетчики работают. Что важно, жителям пообещали устранить проблемы с водой к 15 сентября, а как до этого времени им справляться, не ясно! — сообщил КП-Новосибирск Ростислав Антонов.

Антонов добавил, он обратился в прокуратуру Новосибирской области с просьбой разобраться в ситуации. В ведомстве уже организовали проверку.

— Прокуратура проверит, как ответственные лица исполняют закон о водоснабжении и требования санитарно-эпидемиологических норм к питьевой воде, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, меры прокурорского реагирования примут при наличии оснований.

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