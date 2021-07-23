В Новосибирске пропала 77-летняя пенсионерка в тапочках

В Новосибирске ищут 77-летнюю пенсионерку. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Калининском районе Новосибирска, в Пашино, пропала 77-летняя Валентина Григорьевна Кольцова (Кузьмина). Женщина ушла из дома 22 июля. Всю ночь ее искали волонтеры, но пока безуспешно.

— В последнее время родные заметили, что у женщины начались проблемы с памятью. Были эпизоды, когда домой она сама не возвращалась. Так, надолго, впервые, — уточнила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы женщины: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы каштановые, глаза карие.

Пенсионерка была одета в коричневые кофту и брюки, красные или розовые тапочки, зеленый платок.

С собой у нее была черная сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионерки, просьба сообщить по телефонам 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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