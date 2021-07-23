«БеспринцЫпные чтения - 2021»: новосибирцы смогу подключиться к бесплатной трансляции на МТС Live

Фото: компания «МТС».

28 августа в 19:00 на платформе МТС Live и в социальных сетях МТС Live звезды российского театра и кино прочитают со сцены рассказы писателей со всей России. Подключиться к бесплатной трансляции смогут все желающие, запись будет доступна на МТС Live.

В фестивале в этом году примут участие писатели Александр Цыпкин, Александр Маленков, Александр Снегирев и актеры Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Антон Косточкин и другие*.

Подача заявок на участие в фестивале открыта до 1 августа - достаточно прислать рассказ от пяти до семи тысяч знаков на besprintsypno@mts.ru с пометкой в теме письма «Город. Писатель - Имя». В середине августа организаторы отберут писателей, чьи рассказы будут озвучены звездами театра и кино.

В 2019 году «БеспринцЫпные чтения» прошли в Иркутске, Калининграде, Уфе, Екатеринбурге, Сочи, Новосибирске и Москве. В общей сложности фестиваль посетило более 10 000 человек, а заявки на участие подали более 1000 авторов и артистов.

В этом году проект, основная цель которого - поддержка и популяризация современной российской литературы, впервые пройдет полностью в цифровом формате. Принять участие в нем могут писатели со всей России.

- Я уже начал подумывать о пенсии, а вклад «БеспринцЫпных чтений» нужно кому-то передавать… Так что мы стали задумываться о том, чтобы у нас появилась смена. Надеюсь, смена будет лучше, чем мы. Хочется повторить цитату из песни Бориса Гребенщикова, чью музыку мы с большой гордостью используем в качестве финала наших чтений: «Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?, - отметил писатель Александр Цыпкин.

- Александр Цыпкин - наш давний партнер, сотрудничество билетных сервисов МТС с «БеспринцЫпными чтениями» началось еще в 2017 году. Сегодня мы вместе анонсируем не просто онлайн-трансляцию, а уникальный театральный цифровой продукт. Выходя за пределы музыкальных проектов, мы покажем, что театр в цифре тоже возможен. Мы будем и дальше экспериментировать с онлайн-форматами, чтобы, несмотря ни на что, проводить культурные и развлекательные события, - прокомментировал Михаил Минин, генеральный директор «МТС Энтертейнмент».