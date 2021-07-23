В Новосибирске такси врезалось в разделитель: пострадал пассажир

В Новосибирске на Бугринском мосту такси врезалось в разделитель. Фото: АСТ-54
В Новосибирске на Бугринском мосту автомобиль Volkswagen Polo попал в ДТП. Со слов очевидцев, машина брендированная как такси, врезалась в дорожный разделитель.
От удара у автомобиля смяло переднюю часть, на лобовом стекле появились трещины.
На месте работали медики. По информации очевидцев, помощь понадобилась пассажиру такси.
В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться полицейским.
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