Пробки в Новосибирске на утро 23 июля 2021 года: затор на улице Порт-Артурской

Пробки в городе достигли 3 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 23 июля 2021 года: водители не могут проехать по улице Порт-Артурская. Об этом сообщает «2ГИС».

Также на левом берегу заторы образовались на улице Станционной, Троллейной, Петухова, в районе станции метро «Площадь Карла Маркса».

На правом берегу в пробке стоят автомобилисты на улице Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал». Также трудно проехать по улице Никитина.

В целом по городу уровень пробок достиг 3 балла.

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