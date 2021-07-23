Пробки в Новосибирске на утро 23 июля 2021 года: затор на улице Порт-Артурской

Пробки в городе достигли 3 баллов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 23 июля 2021 года: водители не могут проехать по улице Порт-Артурская. Об этом сообщает «2ГИС».
Также на левом берегу заторы образовались на улице Станционной, Троллейной, Петухова, в районе станции метро «Площадь Карла Маркса».
На правом берегу в пробке стоят автомобилисты на улице Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал». Также трудно проехать по улице Никитина.
В целом по городу уровень пробок достиг 3 балла.
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