Погода в Новосибирске на 23 июля 2021 года: рабочая неделя закончится аномальной жарой

Днем будет +30 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 23 июля 2021 года будет жаркой и солнечно. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Температура воздуха составит +28...+30 градусов, а ночью +14...+16 градусов. Ветер подует восточный со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 12 метров в секунду, — обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов, а ночью +18...+21 градус. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742-744 миллиметра ртутного столба.

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