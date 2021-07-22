Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Андрей АБРАМОВ

Под Новосибирском отчим надругался над 13-летней падчерицей. Преступление произошло в городе Бердске несколько дней назад.

— В полицию обратилась директор реабилитационного центра, куда был помещен ребенок. Известно, что мужчина не работает и ранее судим не был, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Стоит отметить, что школьницу в центр отправила мать.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Мужчине удалось скрыться, поэтому сейчас его ищут правоохранители.

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