В Новосибирске мужчина из ревности пробил возлюбленной голову молотком. Фото: соцсети.
Семейная драма разыгралась в Ленинском районе Новосибирска. Там накануне, 21 июля, 52-летний мужчина решил расправиться со своей сожительницей — он набросился на 46-летнюю женщину с молотком. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— На преступление мужчину толкнула ревность. Он несколько раз ударил возлюбленную молотком по голове. Женщина выжила, но получила серьезные травмы. Ей диагностировали ушиб мозга, а также открытый многооскольчатый перелом лобной и височной кости, — сообщил КП-Новосибирск источник.
Известно, ревнивца задержали. В содеянном он признался. Сейчас по факту случившегося проводится расследование. Ранее мужчина судим не был.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер