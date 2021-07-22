В Новосибирске мужчина из ревности пробил возлюбленной голову молотком. Фото: соцсети.

Семейная драма разыгралась в Ленинском районе Новосибирска. Там накануне, 21 июля, 52-летний мужчина решил расправиться со своей сожительницей — он набросился на 46-летнюю женщину с молотком. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— На преступление мужчину толкнула ревность. Он несколько раз ударил возлюбленную молотком по голове. Женщина выжила, но получила серьезные травмы. Ей диагностировали ушиб мозга, а также открытый многооскольчатый перелом лобной и височной кости, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Известно, ревнивца задержали. В содеянном он признался. Сейчас по факту случившегося проводится расследование. Ранее мужчина судим не был.

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