В Новосибирск привезли более двух тысяч тонн арбузов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирскую область завезли более 2,3 тысяч тонн арбузов. Так, в регион поступило около 1,4 тысячи тонн узбекистанского, 600 тонн казахстанского и 350 тонн киргизского лакомства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

— Поступившая продукция прошла весь необходимый контроль качества при пересечении границы, а также при поступлении на рынки и склады временного хранения, — заявили в пресс-службе ведомства.

При этом известно, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем ввезенной продукции вырос в двое.

Сейчас все партии безопасных арбузов допустили на торговые точки для дальнейшей продажи.

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