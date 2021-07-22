Власти Новосибирска направят на строительство новых школ 6,5 миллиардов рублей

Власти Новосибирска потратят на строительство новых школ 6,5 миллиардов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске начнется строительство шести новых школ. На их возведение направят 6,5 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 22 июля, рассказал мэр Анатолий Локоть на «Часе прессы» для СМИ.

— Вопрос строительства школ для Новосибирска останется крайне актуальным. Особенно для некоторых районов окраин и периферии. Так, образовательные учреждения появятся в Ленинском районе — в микрорайонах «Чистая Слобода» и «Дивногорский», в Кировском районе — в микрорайонах «Просторный» и на улице Михаила Шевелева, в Октябрьском районе — в «Плющихинском» жилмассиве, также и на улице Пролетарской, — сообщил градоначальник.

По его словам строительство объектов начнется в 2022 году.

Мэр добавил, сейчас область чувствует потребность в постройке еще как минимум 15 образовательных учреждений с вместимостью не менее 15 тысяч мест. Возвести такие объекты планируют до конца 2024 года.

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