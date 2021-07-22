В Новосибирской области ликвидировали дефицит коек в ковидных госпиталях

В Новосибирской области ликвидировали дефицит койка-мест в ковидных госпиталях. Фото: ИВАНОВА Диана

В Новосибирской области ликвидировали дефицит койка-мест в ковидных госпиталях. Об этом сообщили министр здравоохранения региона Константин Хальзов на брифинге сегодня, 22 июля.

— Сегодня коечный фонд составляет 6582 единицы, занято из них 5674 койко-места. Мы сегодня имеем достаточное количество мест, которые позволят нам абсолютно адекватно госпитализировать всех, кто в этом нуждается: пациентов с кислородной поддержкой и с тяжелой или средней степенями тяжести, — пояснил министр. — Кроме того, руководителям медучреждений даны указания организовать работу таким образом, чтобы оказывалась плановая очередь, а население не испытывало проблем с очередями на вакцинацию.

Напомним, в Новосибирской области на утро 22 июля диагностировали 50 864 случая коронавируса, в том числе у 3 630 детей. С выздоровлением при этом были выписаны 43 825 пациентов. В инфекционных стационарах региона с COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 674 пациента. В области продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим, однако новых ограничений в регионе, по словам губернатора, вводить не планируется.

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