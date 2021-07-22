Сибирячку, болеющую ковидом, отправили с температурой домой на общественном транспорте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске из городской клинической больницы №25 выписали пациентку с положительным тестом на ковид и высокой температурой. Больной пациентке пришлось добираться до дома на общественном транспорте. Об этом в четверг, 22 июля, КП-Новосибирск рассказал муж женщины.

— Когда супруга заболела и у нее поднялась температура, мы вызвали врача на дом. Но врач добрался до нас лишь на другой день, а при осмотре сказал, что к нам придут взять мазок на коронавирус. И уже исходя из результатов будут видны дальнейшие действия. На следующий день пришли сделали тест и сказали ждать четыре дня. Вот мы и ждали, но все эти дни у супруги держалась температура 39, а также началась одышка. Было принято решение позвонить в «скорую», но «скорая помощь» добралась до нас лишь на третьи сутки, — рассказал КП-Новосибирск супруг пациентки.

Врачи, которые все же приехали на вызов, сперва не хотели забирать сибирячку в больницу, однако в конце концов решили везти.

По словам мужчины, по пути в больницу они заезжали еще на два адреса, чтобы взять таких же больных коронавирусом, как и его жена. Когда все же они доехали до городской клинической больницы № 25, в приемном отделение у женщины взяли тест, который на следующий день показал положительный результат.

Заболевшую перевели в ковид-госпиталь, где она пролежала полторы недели. Пока женщина находилась там, ей сделали два теста которые показывали положительный результат.

— После чего ей сделали снимок легких, результат также показал, что улучшения нет, а лишь ухудшение. На 70% было зафиксировано поражение легких. На следующий день ей повторно сделали рентген и неожиданно для нас сказали, что все хорошо. Еще раз взяли тест, который показал, как обычно, положительный результат. Кроме этого, у супруги стабильно поднималась температура до 38 градусов. А еще через день ее выписали домой: с температурой, одышкой и ужасным самочувствием, — возмущенно добавил мужчина.

На недоумение пациентки, почему ее выписывают в таком состоянии, врачи конкретного пояснения не дали. Заявили лишь, что держать ее в больнице больше не могут. Посоветовали женщине находиться дома на самоизоляции и через две недели сдать повторный тест.

Сейчас супруги не понимают, почему зараженной пациентке не предоставили трансфер до дома. Также сибиряки недоумевают, отчего после выписки состояние больной никак не контролировали. Кроме того, никто не проверял, находится ли больная дома или же ходит по городу, заражая других людей.

На сегодняшний день сибирячке лучше: у нее нормальное самочувствие, однако к вечеру до сих пор поднимается температура.

Корреспондент КП-Новосибирск попросил Минздрав Новосибирской области прокомментировать эту ситуацию. Однако в ведомстве на вопросы журналиста не ответили. Редакция издания направила в Минздрав официальный запрос.

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