Погода в Новосибирске на август 2021: в город придет жара и зной

Погода в Новосибирске на август 2021 порадует сибиряков теплом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на август 2021 порадует сибиряков теплом. По прогнозам синоптиков, в последний летний месяц в регионе хоть и будет предостаточно пасмурных дней, сильного похолодания ждать не придется.

Как сообщает портал Яндекс.Погода , в августе солнечных и пасмурных и дождливых дней будет примерно равное количество. Однако, температура воздуха при этом не будет опускаться ниже +17 градусов, а в среднем будет удерживаться на отметке в 20-23 градуса тепла.

С коллегами во многом солидарны синоптики портала Gismeteo. По их прогнозам август 2021 в Новосибирске также не будет лишен пасмурных и дождливых дней, однако, по их прогнозам средняя температура воздуха будет ощутимо выше и удерживаться будет на отметке +25…+29 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.