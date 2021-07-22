Под Новосибирском двое подростков пытались надругаться над восьмилетним мальчиком.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В одном из сел Чулымского района двое подростков пытались надругаться над 8-летним мальчиком. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Это произошло 18 июля. Двое несовершеннолетних ребят, мальчиков, завели 8-летнего ребенка в заброшенный дом. Там попытались совершить в отношении него действия сексуального характера, — сообщил КП-Новосибирск источник.
К счастью, ребенку удалось убежать. О случившемся он рассказал родителям. Мать мальчика обратилась в полицию. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.
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