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Происшествия22 июля 2021 13:43

Под Новосибирском двое подростков пытались надругаться над восьмилетним мальчиком

С этой целью они завели ребенка в заброшенный дом
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Под Новосибирском двое подростков пытались надругаться над восьмилетним мальчиком.

Под Новосибирском двое подростков пытались надругаться над восьмилетним мальчиком.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из сел Чулымского района двое подростков пытались надругаться над 8-летним мальчиком. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Это произошло 18 июля. Двое несовершеннолетних ребят, мальчиков, завели 8-летнего ребенка в заброшенный дом. Там попытались совершить в отношении него действия сексуального характера, — сообщил КП-Новосибирск источник.

К счастью, ребенку удалось убежать. О случившемся он рассказал родителям. Мать мальчика обратилась в полицию. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

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