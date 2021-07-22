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Происшествия22 июля 2021 13:19

Глава сельсовета под Новосибирском пойдет под суд за контракт на вырубку несуществующих деревьев

Его обвиняют в превышении должностных полномочий
Галина СИМОНОВА
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Глава администрации сельсовета в Новосибирской области пойдет под суд за превышение должностных полномочий.

Глава администрации сельсовета в Новосибирской области пойдет под суд за превышение должностных полномочий.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава администрации сельсовета в Новосибирской области пойдет под суд за превышение должностных полномочий по статье 286 УК РФ. Его обвиняют в махинациях с заключением контрактов.

— В ходе следствия установлено, что в мае 2020 года 35-летний обвиняемый, являясь главой администрации Станционного сельсовета, заключил договор подряда с одним из муниципальных унитарных предприятий. Предметом договора явились работы по спилу деревьев, однако объективной необходимости выполнения этих работ не имелось, — пояснили в областном Следственном комитете. — 27 мая того же года был подписан акт приема выполненных работ, который был принят бухгалтерией и оплачен в размере 137 500 рублей за счет бюджетных средств Станционного сельсовета. При этом по факту никакие работы не проводились.

Сейчас уголовное дело мужчины с обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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