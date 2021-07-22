В Новосибирске «Тойота» сбила девушку, переходившую дорогу на зеленый свет. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Центральном районе Новосибирска иномарка сбила 32-летнюю горожанку. Инцидент произошел накануне, 21 июля 2021, года около девяти вечера.

— 41-летняя женщина за рулем «Тойоты» двигалась по Красному проспекту и у дома 77 сбила девушку, переходившую проезжую часть по переходу на зеленый сигнал светофора, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

В результате аварии 32-летняя пешеход получила множественные травмы. «Скорая» увезла девушку в больницу.

В обстоятельствах аварии сейчас разбирается полиция.

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