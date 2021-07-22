«Большая и добрая, как белый медвежонок Умка»: в Новосибирске собака сама пришла за помощью в приют для животных

Животному нужна экстренная операция и хорошие хозяева. Фото: Благотворительный фонд «Варежка».

В Новосибирский центр по проблемам домашних животных прибежала больная собака по кличке Маня. Животное бродило по улицам города, имея серьезные проблемы со зрением. Сейчас собаке нужна операция. Об этом изданию «Сибкрай.ru» рассказали сотрудники центра, которые уже объявили о сборе средств на операцию.

— Мане чуть больше двух лет — почти всю свою жизнь она провела, скитаясь по улицам. Когда мы ее увидели, она была грязной после дождя и долгих дней на улице, а также была очень худая. Кроме того, у нее текли слюни и были красные глаза, — рассказала изданию сотрудница центра Татьяна Кравченко.

После началась операция под названием «Спасти Маню». Первым делом собаку поставили на учет, отмыли, откормили и повели по ветеринарам. Работники центра занялись лечением глаз, но причину самого воспаления не убрали. Для этого нужна помощь офтальмолога. Если не сделать ей операцию, то все закончится печально.

По словам сотрудников центра, на операцию требуется около 18-20 тысяч рублей. Так, благотворительный фонд «Варежка» уже организовал сбор средств.

Кроме того, собаке ищут хороших хозяев, которые будут заботиться о ней.

— Она контактная, любвеобильная, большая и добрая, как белый медведь Умка и без труда контактирует с людьми. В ней нет агрессии, хотя ей нужно тоже воспитание, — хвалит животное Татьяна Кравченко.

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