Пробки в Новосибирске на вечер 22 июля 2021 года: затор на проезде Энергетиков

Пробки достигли 4 баллов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 22 июля 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы на дорогах достигли 4 баллов.

Проезд на левый берег уже в огромной пробке. Она начинается от проезда Энергетиков и заканчивается на площади Труда. Небольшие заторы образовались на улице Станционной, Широкой и Невельской. Так же автомобилистам придется долго стоять в пробке на улице Блюхера и Ватутина.

На правом берегу ситуация гораздо лучше. Крупная пробка образовалась на улице Фабричная и длится до самой станции метро «Речной вокзал». Так же заторы появились на улице Восход, Зыряновская и Ипподромская.

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