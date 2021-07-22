Полиция проверяет сообщения о брошенном на трассе под Новосибирском мальчике

Сибиряки пересылали друг другу информацию о найденном мальчике. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В соцсетях и чатах сибиряки пересылают друг другу информацию о найденном на трассе в Сузунском районе маленьком мальчике. С помощью неравнодушных сибиряков эти сообщения дошли и до волонтеров поискового отряда «ЛизаАлрет Новосибирск». Однако, по словам поисковиков, опубликованные в сети данные оказались фейковыми.

— Со вчерашнего дня к нам в отряд стали поступать звонки, о том, что на трассе найден ребенок. На основе собранной нами информации, мы сообщаем о том, что это фейковое сообщение, либо пришедшее к нам из другого региона. На данный момент в Новосибирской области данного ребенка не находили. Огромная просьба не распространять информацию, — пояснили в поисковом отряде.

Тем временем, сообщениями заинтересовалась также полиция. В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что сейчас по данному факту проводится проверка.

— В полицию никаких сообщений о потерянном или найденном мальчике не поступало. Однако по факту публикации информации в соцсетях сейчас проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются, — пояснили в областном ГУВД.

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