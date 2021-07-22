Новосибирский зоопарк и «Мира Парк» создают новые рабочие места и привлекают туристов. Фото: предоставлено Правительством НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников совершил рабочую поездку в Мошковский район. Там он ознакомился с работой «Мира Парка» — первого познавательного парка в пригороде Новосибирска. Его официально открыли 20 июня 2021 года. А общий объем инвестиций в проект составил примерно 200 миллионов рублей.

— В основе идеологии парка — экологическая чистота и здоровый образ жизни. В составе «Мира Парка»: критский лабиринт и Монумент Истины, амфитеатр, Сад камней «Созвездия», полнокупольный планетарий, зона пляжа с бассейном и баней, интерактивная Аллея 7. Ожидается, что «Мира Парк» в поселке Октябрьский станет знаковым центром отдыха и туризма для горожан, всех жителей и гостей нашего региона, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

Андрей Травников уверен, что в районах Новосибирской области будут появляться новые объекты, подобные «Мира Парку».

— Мы готовы оказать поддержку таким проектам, потому что, действительно, не хватает вокруг Новосибирска мест отдыха. При этом, в разных направлениях — по-разному. Скажем, южное, бердское направление исторически привлекает отдыхающих. Здорово, что теперь появилось такое место на севере. Очень рад, что этот смелый проект уже с первого месяца работы становится успешным — для нас это важный сигнал. Сейчас идет разработка программы внутреннего туризма — и на федеральном, и на региональном уровнях, и такие примеры очень важны для того, чтобы сделать эту программу максимально эффективной», — сказал Андрей Травников.

Также губернатор поручил минтрансу региона организовать движение автобусов маршрута № 289 к «Мира Парку», а еще установить указатели на трассе.

Кроме того, Андрей Травников посетил подсобное хозяйство Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило в поселке Барлакский Мошковского района. Там занимаются молочным животноводством и растениеводством. Сотрудники хозяйства живут в многоквартирном доме-общежитие, который возвели на территории.

На базе хозяйства открыта пасека, в которой насчитывается примерно 80 пчелосемей.

— На базе пасеки планируется развитие детского эко- и агротуризма. Хозяйство — прибыльное, ежегодно растет количество месяцев, когда мы кормим животных своим мясом. Наша задача — выйти на полное самообеспечение мясом, — рассказал директор зоопарка Андрей Шило.

Губернатор подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь для дальнейшего развития зоопарка.

Известно, вопросы развития туризма в Новосибирской области находятся в центре внимания главы региона и областного Правительства — работа ведется в рамках нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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