В Новосибирской области от коронавируса за сутки умерли девять человек

В Новосибирской области за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 195 человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 195 человек. Всего в регионе диагностировали 50 864 случая ковида, в том числе у 3 630 детей. С выздоровлением при этом были выписаны 43 825 пациентов, 137 из них — за последние сутки.

— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 49, 58, 59, 72 и 76 лет и женщины в возрасте 54, 61, 68, и 69 лет, — сообщили в областном оперштабе. — Всего в регионе от коронавируса умерли 2 249 человек.

В инфекционных стационарах региона с COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 674 пациента, в том числе 87 детей. В реанимации находятся 411 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 50 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 2 083 487 тестов на коронавирус.

В регионе продолжают действовать ограничительные меры: режим повышенной готовности и масочный режим. На территории Новосибирской области запрещено проведение массовых мероприятий, а маски необходимо носить во всех общественных местах включая транспорт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.