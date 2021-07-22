«Вот это сушняк!»: новосибирец утолил жажду из лужи на глазах у изумленных прохожих

Новосибирец утолил жажду водой из лужи. Фото: стоп-кадр

У торгового центра «Амстердам» у станции метро «Студенческая» прохожих изумил мужчина, который утолил жажду водой из лужи.

— Вот это сушняк! Так смачно пьет, аж мне захотелось, — рассказала КП-Новосибирск очевидица.

Прохожие шутили, что так возможно мужчина решил закалять иммунитет. Вот только эту версию опроверг медик.

— Купаться, а тем более пить воду из лужи опасно для здоровья. Там могут быть остатки нефтепродуктов от машин, — объяснил КП-Новосибирск врач Яков Новоселов.

Ранее КП-Новосибирск о том, что дети купались в луже, по которой проехал грузовик. Но ни детей, ни водителя не смутило странное соседство друг с другом.

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