«Вот это сушняк!»: новосибирец утолил жажду из лужи на глазах у изумленных прохожих

Новосибирец утолил жажду водой из лужи. Фото: стоп-кадр
У торгового центра «Амстердам» у станции метро «Студенческая» прохожих изумил мужчина, который утолил жажду водой из лужи.
— Вот это сушняк! Так смачно пьет, аж мне захотелось, — рассказала КП-Новосибирск очевидица.
Прохожие шутили, что так возможно мужчина решил закалять иммунитет. Вот только эту версию опроверг медик.
— Купаться, а тем более пить воду из лужи опасно для здоровья. Там могут быть остатки нефтепродуктов от машин, — объяснил КП-Новосибирск врач Яков Новоселов.
Ранее КП-Новосибирск о том, что дети купались в луже, по которой проехал грузовик. Но ни детей, ни водителя не смутило странное соседство друг с другом.
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