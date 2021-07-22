Новосибирская таможня задержала рекордное число посылок с подделками. Фото: Новосибирская таможня.

Новосибирские таможенники за день задержали 17 посылок с поддельными товарами. Это число, по информации ведомства, стало рекордным.

— В посылках нашли аксессуары для машин — чехлы и эмблемы с логотипами известных мировых брендов. У всех товаров были признаки контрафактности. Посылки прибыли из Китая. Все товары оказались откровенной подделкой и были далеки от стандартов качества. Все посылки отправили назад в Китай, — уточнили в пресс-службе Новосибирской таможни.

По словам начальника Новосибирского почтового таможенного поста Геннадия Шахова, пик таких задержаний происходит в период распродаж Интернет-магазинов. В это время люди, не задумываясь, скупают товары якобы известных брендов по низким ценам. Однако ввоз таких подделок на территорию РФ запрещен.

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