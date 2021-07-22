Под Новосибирском иномарка столкнулась с фурой: погиб мужчина. Фото: ГИБДД по НСО,
В четверг, 22 июля, в Кочковском районе произошло страшное ДТП. Там иномарка столкнулась с большегрузом. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
— Водитель субкомпактвэна «Ниссан Ноут» 1963 года рождения, двигаясь по трассе К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар», выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF под управлением водителя 1964 года рождения, — прокомментировали в ведомстве.
Авария стала фатальной для водителя «Ниссана» — мужчина погиб на месте от полученных травм. Судя по кадрам с места ЧП, легковушка после столкновения превратилась в груду металлолома, а фура наполовину съехала в кювет.
Авария стала фатальной для водителя «Ниссана» — мужчина погиб на месте от полученных травм. Фото: ГИБДД по НСО.
Сейчас на места ДТП работает полиция. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер