Под Новосибирском иномарка столкнулась с фурой: погиб мужчина. Фото: ГИБДД по НСО,

В четверг, 22 июля, в Кочковском районе произошло страшное ДТП. Там иномарка столкнулась с большегрузом. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Водитель субкомпактвэна «Ниссан Ноут» 1963 года рождения, двигаясь по трассе К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар», выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF под управлением водителя 1964 года рождения, — прокомментировали в ведомстве.

Авария стала фатальной для водителя «Ниссана» — мужчина погиб на месте от полученных травм. Судя по кадрам с места ЧП, легковушка после столкновения превратилась в груду металлолома, а фура наполовину съехала в кювет.

Авария стала фатальной для водителя «Ниссана» — мужчина погиб на месте от полученных травм. Фото: ГИБДД по НСО.

Сейчас на места ДТП работает полиция. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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