В МЧС предупредили об аномальной жаре в Новосибирске

Спасатели рассказали, как спастись от аномальной жары.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области с 23 по 27 июля будет жара. Воздух в регионе прогреется выше 30 градусов. В МЧС рассказали, что при такой погоде возможны пожары, а еще риск несчастных случаев на воде также возрастает.
Опасно бросать окурки и оставлять на солнце мусор, например, стекло.
Спасатели обратили внимание на то, что при жаре обязательно надо контролировать потребление воды. По возможности на улицу выходить в светлой одежде. В самый пик жары лучше укрыться от солнца в тени.
Спасатели рекомендуют установить мобильное приложение «Совет спасателя». Оно вовремя подскажет, как поступить в экстремальной ситуации, если она случилась.
О происшествиях нужно сообщить по телефону 112.
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