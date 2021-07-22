«Ушел целенаправленно»: под Новосибирском ищут 29-летнего мужчину в рыбацком костюме

О его местонахождении неизвестно почти месяц. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске волонтеры ищут 29-летнего Ковалева Евгения Сергеевича. Мужчина ушел из дома в Искитиме 24 июня 2021 года. По сей день о нем ничего неизвестно.

— К нам за помощью обратились вчера с цель размещения ориентировки в соцсетях. Мужчина и ранее уходил из дома, а сейчас он сделал это с целью, оставив дома документы и сотовый телефон. Родные очень переживают за него, потому что ему требуется медицинская помощь, а также помощь близких людей. Он может находится в любом населенном пункте, самостоятельно передвигаться. У окружающих может создаваться впечатление, что он не нуждается в помощь поэтому нам важно его найти, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. В день исчезновения на нем из одежды был рыбацкий костюм цвета хаки, синие с белым кроссовки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Евгения Ковалева просят сообщить по номеру 112 или по телефону — 8 800 700-54-52.

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