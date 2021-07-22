В Новосибирске из-за отказавших тормозов перевернулся автокран

Автокран перевернулся в Новосибирске. Фото: МАСС

На Ключ-Камышенском плато в районе железнодорожного переезда на крутом повороте перевернулся автокран. Авария произошла вечером 21 июля.

— Водитель смог выбраться из кабины. С его слов, у машины отказали тормоза. Спасатели стабилизировали автомобиль, чтобы он не покатился дальше по склону, — рассказали в МАСС.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на трассе после столкновения с иномаркой на обочине опрокинулся грузовик и придавил водителя. Мужчина выжил, но был доставлен в больницу с переломом ноги.

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