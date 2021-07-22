В Бердске из-за лопнувшей трубы водопровода затопило перекресток. Фото: Сергей Болдырев// "Свидетель Бердск"
В четверг, 22 июля, в Бердске из-за лопнувшей трубы затопило перекресток улиц Лунной и Космической, рядом с торговым центром «Орбита». Из-за ЧП жители многоэтажек микрорайонов «Южный» и «Космический» остались без водоснабжения.
— Основную часть заплетали на резервную ветку сейчас определяются участки. На данный момент основная ее часть запитана. И переведена на резервный источник питания. Труба лопнула от давления. Основной магистральный трубопровод вышел из строя диметром 600 миллиметров, — сообщил КП-Новосибирск оперативный дежурный «Управления гражданской защиты».
Сейчас специалисты ликвидируют аварию и устраняют ее последствия.
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