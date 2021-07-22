Под Новосибирском пожарные спасли мужчину из горящей высотки. Фото: предоставлено Анной Лопаткиной.

Пожар случился в городе Обь под Новосибирском. Накануне, 21 июля, там загорелся балкон на улице ЖКО Аэропорт. На месте ЧП работали пожарные расчеты.

— Горел балкон квартиры на третьем этаже. Звенья газодымозащитной службы проникли в помещение одновременно через подъезд и по трехколенной лестнице через балкон. Хозяин квартиры находился на месте происшествия. В течение семи минут с момента прибытия сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на площади четырех квадратных метров. Горели домашние вещи на балконе. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам мужчину из квартиры. Еще четыре человека из соседних квартир эвакуировались самостоятельно, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, в результате ЧП никто не пострадал. Из-за чего загорелся балкон, установят дознаватели МЧС.

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