В Новосибирске 11-летняя девочка зашла в реку у набережной и ее отнесло течением

Девочку отнесло течением от лестницы набережной. Фото: стоп-кадр
Новосибирцев, гуляющих по набережной, напугала 11-летняя девочка. Она спустилась по лестнице к реке и вошла в воду. Вдруг ее подхватило течение и понесло вдоль стены набережной. Очевидцы обратились за помощью к спасателям. Это произошло 21 июля.
— Девочку обнаружили на берегу у кромки воды под стеной набережной. Течение унесло ее далеко от ступеней, с которых она зашла в воду, — уточнили в МАСС. — Спасатели по лестнице спустились к ребенку, осмотрели есть ли травмы у девочки, и после этого начали эвакуировать. Ребенок поднялся по лестнице, которую приставили к стене набережной. Для страховки спасатели использовали альпснаряжение.
Известно, что помощь медиков ребенку не понадобилась.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер