В Новосибирске 11-летняя девочка зашла в реку у набережной и ее отнесло течением

Девочку отнесло течением от лестницы набережной. Фото: стоп-кадр

Новосибирцев, гуляющих по набережной, напугала 11-летняя девочка. Она спустилась по лестнице к реке и вошла в воду. Вдруг ее подхватило течение и понесло вдоль стены набережной. Очевидцы обратились за помощью к спасателям. Это произошло 21 июля.

— Девочку обнаружили на берегу у кромки воды под стеной набережной. Течение унесло ее далеко от ступеней, с которых она зашла в воду, — уточнили в МАСС. — Спасатели по лестнице спустились к ребенку, осмотрели есть ли травмы у девочки, и после этого начали эвакуировать. Ребенок поднялся по лестнице, которую приставили к стене набережной. Для страховки спасатели использовали альпснаряжение.

Известно, что помощь медиков ребенку не понадобилась.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске девочка, прогуливаясь по набережной, спустилась к воде и ее отнесло течением

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.