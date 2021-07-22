Поиски 81-летней пенсионерки в синем платье, пропавшей в Новосибирске, завершены. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске завершились поиски 81-летней Тихоновой Валентины Евсеевны. Бабушку, пропавшую накануне, 21 июля, нашли живой. Об этом рассказали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— Нашли ее наши поисковики на улице. Бабушка сейчас отдыхает. Пояснить, где она была и почему уходила, пенсионерка не может, главное, что сейчас ее жизнь вне опасности, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО Алеся Яблонских.

Волонтеры поблагодарили всех, кто участвовал в поисках пожилой женщины.

Ранее сообщалось, что бабушка ушла из дома в синем платье в цветок. Последний раз ее видели с какой-то женщиной: они о чем-то поговорили и удалились в неизвестном направлении.

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