В Новосибирске на 61% выросло число ипотечных сделок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области выросло количество сделок по ипотеке в первом полугодии 2021. Об это рассказала руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

— Сегодня мы наблюдаем рост количества совершенных действий по регистрации всех объектов недвижимости. Так за 2021 год мы можем наблюдать феноменальный рост сделок на 42%. А количество ипотечных кредитов за первый период текущего года по сравнению с прошлым годом увеличилось с 31,7 тыс. до 51,2 тыс., или на 61%, — уточнила Рягузова.

Также специалист отметила, что по количеству ипотек Новосибирск занимает первое место среди всех городов Сибирского федерального округа. И на пятом месте находится по всей России. А если говорить о регистрации долевого участия, то Новосибирск занимает первое место в СФО и третье место в РФ.

Стоит отметить, что льготная ипотека повлияла на стоимость квартир в Новосибирской области. Об это в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал Сергей Николаев.

— Такой рост, конечно, напрямую связан с повышением ключевой ставки на недвижимость. Там, где нет льготной ипотеки, если мы возьмем в среднем по стране, то за май в среднем по стране ставки долевого договора упала на 0,2% по сравнению с апрелем. А ставка по жилищным кредитам под вторичное жилье выросла, не на много. То есть разница увеличилась в 0,35% в месяц ставкой под строящеюся недвижимость и под готовое жилье. Поэтому дальше я думаю, что ставки будут только расти по ипотеке, потому что чудес не бывает и законы экономики никто не отменял, — рассказал независимый аналитик недвижимости.

Также специалист отметил, что сейчас намного выгоднее снимать жилье, а когда цены на недвижимость опустится тогда можно будет думать о покупке.

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