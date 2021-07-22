Полицейские ищут 22-летнего сибиряка, укравшего с банковской карты 40 тысяч рублей. Фото: МВД по НСО.

Полиция Новосибирска ищет 22-летнего Никольского Алексея Андреевича. Молодого человека, уроженца Красноярска, подозревают в краже денег с банковской карты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Следствие установило, в марте 2021 подозреваемый тайно похитил с банковской карты 40 тысяч рублей, а от правоохранителей скрылся, — уточнили в ведомстве.

Полицейские также опубликовали фото парня, чтобы все могли опознать злоумышленника. Все, кто что-то знает о его местонахождении, может сообщить об этом по номерам: 8 (383) 232-17-18 или 8 (383) 232-64-80. Анонимность при этом гарантирована.

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