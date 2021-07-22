Водителя грузовика придавило кабиной после ДТП под Новосибирском

Водителя придавило грузовиком после аварии. Фото: АСТ-54

В четверг, 22 июля, около шести утра на трассе под Новосибирском столкнулись грузовик Hyundai и Toyota Nadia. Большегруз опрокинулся на бок и придавил водителя. Подробности аварии рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— За рулем грузовика был 46-летний водитель. Он врезался в легковушку, которая стояла на обочине. Автомобиль был сломан. После этого грузовик завалился на бок и придавил водителя, — уточнили в ведомстве.

Медики диагностировали у автомобилиста перелом ноги. Его госпитализировали в больницу. Из-за ДТП движение по трассе было ограничено.

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