Бывшего главу Колыванского района будут судить за незаконную продажу 45 земельных участков

В суд передано уголовное дело в отношении бывшего главы Колыванского района. Фото: Артем КИЛЬКИН

В суд переданы материалы уголовного дела, главным фигурантом которого стал бывший глава Колыванского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Подробности рассказали в СКР по Новосибирской области.

— Под видом реализации программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы» он передал 45 земельных участков, предназначенных для индивидуальной застройки юридическому лицу, а не гражданам. Кроме того, обвиняемый принял заведомо незаконное решение о расторжении ранее заключенного договора. Ущерб составил свыше 20 миллионов рублей, — говорится в сообщении СКР по Новосибирской области.

На время следствия бывший глава Колыванского района находился под подпиской о невыезде. Свою вину в преступлении он не признал. Сейчас на деньги экс-главы наложен арест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.