Бывшего главу Колыванского района будут судить за незаконную продажу 45 земельных участков

В суд передано уголовное дело в отношении бывшего главы Колыванского района.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В суд переданы материалы уголовного дела, главным фигурантом которого стал бывший глава Колыванского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Подробности рассказали в СКР по Новосибирской области.
— Под видом реализации программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы» он передал 45 земельных участков, предназначенных для индивидуальной застройки юридическому лицу, а не гражданам. Кроме того, обвиняемый принял заведомо незаконное решение о расторжении ранее заключенного договора. Ущерб составил свыше 20 миллионов рублей, — говорится в сообщении СКР по Новосибирской области.
На время следствия бывший глава Колыванского района находился под подпиской о невыезде. Свою вину в преступлении он не признал. Сейчас на деньги экс-главы наложен арест.
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