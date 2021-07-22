Пробки в Новосибирске на утро 22 июля 2021 года: затор на улице Станционной

В Новосибирске пробки утром составили 3 балла.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 22 июля 2021 года: автомобилисты не могут проехать по улице Станционной на левом берегу. Также затор образовался на улице Невельского. Об этом сообщает «2ГИС».
Также проезд затруднен на улице Ватутина в районе улицы Немировича-Данченко. Пробка образовалась на Советском шоссе при выезде на улицу Мира.
На правом берегу водители стоят на улице Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал».
В целом уровень пробок по городу достиг 3 баллов.
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