Пробки в Новосибирске на утро 22 июля 2021 года: затор на улице Станционной

В Новосибирске пробки утром составили 3 балла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 22 июля 2021 года: автомобилисты не могут проехать по улице Станционной на левом берегу. Также затор образовался на улице Невельского. Об этом сообщает «2ГИС».

Также проезд затруднен на улице Ватутина в районе улицы Немировича-Данченко. Пробка образовалась на Советском шоссе при выезде на улицу Мира.

На правом берегу водители стоят на улице Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал».

В целом уровень пробок по городу достиг 3 баллов.

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