На Красном проспекте иномарка после ДТП перевернулась на бок

После ДТП иномарка перевернулась на бок. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, вечером 21 июля, на Красном проспекте произошло ДТП. На месте работают экстренные службы.

— Там столкнулись две иномарки и одна из них перевернулась на бок прямо к летнику кафе. Стоят там и пожарные, и скорая, и машина ДПС, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы произошедшего.

ДТП случилось на Красном проспекте. Фото: "АСТ-54"

В Госавтоинспекции по Новосибирску КП-Новосибирск подтвердили, что информация о подобном ДТП поступала в дежурную часть, однако никаких подробностей пока неизвестно.

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