В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего мальчика. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего мальчика, переходившего дорогу. ДТП случилось в Октябрьском районе вечером 21 июля.

— 41-летний водитель автомобиля «Тойота Виста» ехал по улице Восход, поворачивая направо у улицы Нижегородская. Около дома №32 на улице Восход он сбил переходившего проезжую часть 10-летнего мальчика, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавший ребенок сам обратился в больницу. Там ему поставили диагноз — закрытый неосложненный перелом лодыжки. На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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