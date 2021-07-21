Введут ли снова дистанционное обучение в школах Новосибирска в сентябре 2021 года: губернатор Новосибирской области сделал заявление

Введут ли снова дистанционное обучение в школах Новосибирска в сентябре 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Введут ли снова дистанционное обучение в школах Новосибирска в сентябре 2021 года, стало известно сегодня 21 июля. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Пока мы ориентируемся на обычный формат, на очное обучение с первого сентября. Школы именно к этому готовятся. Но все зависит от развития ситуации, пока ситуация достаточно напряженная, — рассказал на пресс-конференции Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Сейчас в Новосибирской области ежедневно растет число заболевших и умерших от ковида. Поэтому возможна вероятность того, что школьники могут перейти снова на дистанционное обучение, если ситуация не станет лучше.

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