В Новосибирске подросток до смерти избил мужчину

Между парнем и мужчиной произошел конфликт. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске 17-летний подросток до смерти избил мужчину. Конфликт между соседями произошел несколько недель назад. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Известно, что мужчина и подросток сильно поругались. Завязалась драка. В ходе конфликта мужчина выстрелил в подростка, а тот продолжил его добивать, — объяснил источник.

Сибиряка доставили в больницу с ушибом головного мозга, переломом черепа и синяками на лице. Но спасти медикам его не удалось.

— Парень нигде не учится, на учете в ПДН не состоит. Однако, его раньше уже судили за кражу, — говорит источник.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

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