Погода в Новосибирске на 22 июля 2021 года: в город возвращается аномальная жара

Температура воздуха составит +29 градусов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 22 июля 2021 года будет жаркой и солнечной. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем столбики термометров покажут +27...+29 градусов, а ночью +14...+16 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, — обещают метеорологи.

На сайте «Яндекс. Погода» синоптики дали почти такой же прогноз. Днем температура воздуха составит +26...+28 градусов, а ночью +16...+19 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

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