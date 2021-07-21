«Все было в дыму»: в Новосибирске загорелся торговый центр на Родниках

В Новосибирске произошел пожар в торговом центре в «Семья» Калининском районе. Фото: предоставлено очевидцами

В Новосибирске вечером 21 июля произошел пожар в торговом центре в «Семья» Калининском районе. На месте работали спасатели.

— Начался пожар примерно в половину пятого вечера, судя по окнам, там задымление было на всех этажах, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы произошедшего.

К счастью, на место быстро прибыли пожарные. Возгорание удалось оперативно потушить.

На место быстро прибыли пожарные. Фото: предоставлено очевидцами. Фото: предоставлено очевидцами

— В 16:34 пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о возгорании в четырех этажном административном здании по улицы Тюленина в Калининском районе. Через шесть минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. В это время шел густой черный дым из окна на четвертом этаже. Звеньями газодымозащитной службы в ходе разведки внутри здания осуществлялся поиск людей и очаг возгорания, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Выяснилось, что горела комната на верхнем этаже.

Открытое горение пожарным удалось ликвидировать за 20 минут: огнем оказался поврежден кабинет и навесной потолок в коридоре. Площадь пожара составила 62 квадратных метра. Еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 11 человек, в числе которых было двое детей. К счастью, во время случившегося никто не пострадал. Причину произошедшего установят позже дознаватели МЧС.

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