Новосибирец украл штаны из магазина одежды: его задержала охрана

Полицию вызвала охрана магазина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирец решил одеться на халяву и ограбил магазин с одеждой. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Мужчина зашел в магазин и выхватил из рук продавца брюки. Его удалось задержать охранникам, работающим в магазине. После чего они вызвали полицию. Ущерб составил 2 999 рублей, — рассказывает источник.
Сейчас горе-грабителя задержали по статье 91 УПК РФ. Проводится расследование.
Напомним, что недавно 41-летнюю женщину ограбили в одной из больниц новосибирской области. У нее украли сережки, цепочку, обручальное кольцо и крестик.
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