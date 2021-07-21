Новосибирец украл штаны из магазина одежды: его задержала охрана

Полицию вызвала охрана магазина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирец решил одеться на халяву и ограбил магазин с одеждой. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Мужчина зашел в магазин и выхватил из рук продавца брюки. Его удалось задержать охранникам, работающим в магазине. После чего они вызвали полицию. Ущерб составил 2 999 рублей, — рассказывает источник.

Сейчас горе-грабителя задержали по статье 91 УПК РФ. Проводится расследование.

Напомним, что недавно 41-летнюю женщину ограбили в одной из больниц новосибирской области. У нее украли сережки, цепочку, обручальное кольцо и крестик.

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