Женщину ограбили во время операции в Новосибирской области

Полицейские ищут грабителя.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирской области 41-летнюю сибирячку ограбили в больнице после операции. ЧП произошло в рабочем поселке Краснообск несколько дней назад.
— Известно, что украшения женщина убрала в сейф. Там лежали серьги с бриллиантами, цепочка с крестиком, обручальное кольцо. Сумма ущерба составила 58 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Обнаружив пропажу женщина обратилась в полицию. Теперь им придется выяснить, кто украл драгоценности из сейфа. Известно, что он находился в процедурном кабинете, который не закрывается на ключ.
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