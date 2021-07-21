Женщину ограбили во время операции в Новосибирской области

Полицейские ищут грабителя. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области 41-летнюю сибирячку ограбили в больнице после операции. ЧП произошло в рабочем поселке Краснообск несколько дней назад.

— Известно, что украшения женщина убрала в сейф. Там лежали серьги с бриллиантами, цепочка с крестиком, обручальное кольцо. Сумма ущерба составила 58 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Обнаружив пропажу женщина обратилась в полицию. Теперь им придется выяснить, кто украл драгоценности из сейфа. Известно, что он находился в процедурном кабинете, который не закрывается на ключ.

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