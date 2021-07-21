В Новосибирске «Тойота», перевозившая 90-летних пенсионеров, влетела в «Газель». Фото: ГИБДД по НСО.

Серьезное ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска. Там «Тойота» на скорости врезалась в «Газель». Подробности об аварии, случившейся накануне, 20 июля, рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Водитель «Тойоты Короллы» 1966 года рождения двигался по улице Большевистской и у дома 270 наехал на стоящий у края проезжей части автомобиль «ГАЗ 27471», — прокомментировали случившееся в ведомстве.

В результате ЧП травмы получил водитель иномарки, а также два его престарелых пассажира — мужчина 1931 года рождения и женщина 1932 года рождения. Всех их госпитализировали.

В обстоятельствах аварии разбирается полиция. Проводится проверка.

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