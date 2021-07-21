В Новосибирске «Шкода» провалилась в яму после столкновения с «Опелем». Фото: "АСТ-54".

В среду, 21 июля, в Дзержинском районе Новосибирска случилось ДТП. Там, на улице Волочаевской, автомобиль «Шкода» столкнулся с «Опелем». После удара «Шкоду» отбросило в яму. Информация об инциденте появилась в соцсети.

— В аварии был зафиксирован лишь материальный ущерб, водители не пострадали, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД.

Судя по кадрам с места ДТП, иномарка получила серьезные повреждения. Также известно, что случившееся ДТП незначительно затруднило движение на данном участке дороги.

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