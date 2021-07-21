Пробки в Новосибирске на вечер 21 июля 2021 года: на улице Большевистская не проехать

Пробки достигли четырех баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на вечер 21 июля 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы достигли уже 4 баллов.

На правом берегу огромная пробка образовалась от улицы Фабричная до улицы Большевистская. Так же огромный затор сформировался на улице Восход и тянется до середины Октябрьского моста. Так же автомобилистам придется долго стоять на улице Ипподромская, Кирова и Ленина.

На левом берегу заторы начинаются с проезда Энергетиков до площади Труда. Огромная пробка образовалась на улице Станционная 2-я, Большая и Невельского. Так же автомобилистам придется долго стоять на Тещином языке из-за аварии.

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