Пробки в Новосибирске на вечер 21 июля 2021 года: на улице Большевистская не проехать

Пробки достигли четырех баллов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на вечер 21 июля 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы достигли уже 4 баллов.
На правом берегу огромная пробка образовалась от улицы Фабричная до улицы Большевистская. Так же огромный затор сформировался на улице Восход и тянется до середины Октябрьского моста. Так же автомобилистам придется долго стоять на улице Ипподромская, Кирова и Ленина.
На левом берегу заторы начинаются с проезда Энергетиков до площади Труда. Огромная пробка образовалась на улице Станционная 2-я, Большая и Невельского. Так же автомобилистам придется долго стоять на Тещином языке из-за аварии.
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