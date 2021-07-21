Под Новосибирском поймали вандалов, разрисовавших электричку. Фото: УТ МВД СФО.

В Чулымском районе четверо новосибирцев и двое приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга попались на вандализме. Развлекаясь, компания разукрасила электричку. Хулиганов поймали транспортные полицейские — в отношении них возбудили уголовное дело.

— Выяснилось, подозреваемые познакомились на фестивале уличных субкультур, который проходил в Новосибирске. После мероприятия они отправились к одному из мужчин на дачу в Чулымском районе. Во время отдыха у компании возник план разрисовать ночью вагоны электрички. На железнодорожной станции Чулымская хулиганы разукрасили в стиле «граффити» три вагона. Однако их заметил охранник. Испугавшись ответственности, компания поспешила скрыться с места преступления на машине, — рассказали в УТ МВД по СФО.

Полицейские, выяснив приметы авто, задержали его. В нем они нашли сумку с баллонами краски, трафарет, грязную одежду и прочие доказательства. Известно, что ущерб, которые нанесли «художники», превысил 36 тысяч рублей.

Сейчас продолжается предварительное расследование. В полиции уточнили, вандалам может грозить арест сроком на три месяца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.