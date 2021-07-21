В Новосибирске от коронавируса умер 43-летний мужчина

За последние сутки инфекцию выявили еще у 201 человека. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области новый рекорд по заболеваемости коронавирусом — за последние сутки инфекцию выявили еще у 201 человека. Всего в регионе зарегистрировано 50 669 случаев ковида, в том числе у 3 608 детей. С выздоровлением были выписаны уже 43 688 пациентов, 123 из них — за последние сутки.

— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 43 года, 57 лет, 60 лет, 66 лет, 69 лет, 72 года и женщины в возрасте 50 лет, 56 лет, 59 лет, 69 лет, 87 лет, — сообщили в областном оперштабе. — Всего в регионе от коронавируса умерли 2 240 человек.

В реанимации сейчас находятся 410 человек. К аппаратам ИВЛ подключен 51 пациент. Всего в Новосибирской области сделано 2 071 198 тестов на коронавирус.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Маски необходимо носить во всех общественных местах, включая транспорт.

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