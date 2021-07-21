Губернатор Андрей Травников призвал поддержать медиков в борьбе с пандемией. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 21 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал журналистов поддержать врачей, работающих в условиях пандемии. Об этом он заявил во время прямого эфира.

— С учетом того, что наши медики уже полтора года работают в режиме не просто повышенной готовности, а сверхнапряжения, попросил бы их поддержать. В каждой большой отрасли, в каждом деле есть недостатки, особенно в период работ в таком аврале, эти проблемы, недостатки обостряются, бросаются в глаза, и вы, в том числе, их освещаете на своих ресурсах, в своих СМИ. Но в этот период наши медики заслуживают поддержки — и кроме проблем и недостатков, следует «подсветить» то, в каких условиях они работают, и сколько жизней спасают. Они заслуживают этой поддержки, и она им сегодня нужна для того, чтобы и дальше выдерживать ту нагрузку, которая на них свалилась, нагрузку и физическую, и психологическую. Я обращаюсь к вам с этой просьбой — поддержите наших врачей, — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор напомнил, в области действует режим повышенной готовности. В целом, эпидемиологическая обстановка остается напряженной. В регионе увеличивается число ковидных госпиталей. На сегодняшний день в Новосибирской области развернуто 6252 коек. Из-за роста заболеваемости увеличивается число больных, нуждающихся в кислороде. Вопрос обеспечения больниц кислородом находится на контроле властей области.

Кроме того, в регионе продолжается массовая вакцинация населения. Так, в область стабильно поступают новые партии вакцин. В ближайшие дни, 24 июля, Новосибирская область получит 9 тысяч доз «ЭпиВакКороны». В правительстве напомнили, сейчас в регионе доступны 99 пунктов вакцинации. Так, 44 из них работают в Новосибирске, а 55 в области. Кроме того, в Новосибирске есть 19 мобильных пунктов вакцинации. Еще 12 мобильных пунктов работают в области.

Министерство здравоохранения региона, не взирая на сложную эпидемиологическую обстановку строго контролирует работу региональных стационаров и поликлиник. Отдельное внимание в ведомстве уделяют работе колл-центра, организации вызовов врача на дом и телемедицинских консультаций. Кроме того, на контроле находится вакцинация от ковида.

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